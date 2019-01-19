Avcıların Vurduğu Yaralı Flamingo Koruma Altında

Bursa'nın Karacabey ilçesinde saçmayla vurulan ve kanlar içerisinde doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından bulunan flamingo, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2.Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yaklaşık 3 gün önce Karacabey Boğazı'nda bitkin halde ölmek üzereyken Alper Tüydeş tarafından bulunan flamingo, veterinere götürülerek tedavi ettirilmişti. Tedavisi olan ve ölümden dönen sevimli flamingonun artık uçamayacağını öğrenen doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, 3 gündür yaralı misafirine evinin terasında bakıyordu.

Hayatını sürdürebileceği yeni bir yaşam alanı temin etmek için yaralı flamingoyu Doğa Koruma ve Milli Parklar 2.Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim eden Tüydeş,"Bu flamingonun bu görüntülerini inşallah bu hayvanı bu hale getirenler de izler. Bu flamingonun artık uçamayacağını ve doğal olmayan kapalı ortamlarda hayatını sürdüreceğini görür. Bundan sonra da elini vicdanına koyarak hareket eder.Bu güzel kuşun bundan sonraki tedavisinin yapılması için Bursa Milli Park Müdürlüğü ekiplerindeki veteriner hekimlere teslim edeceğiz. Onlarda yarasının daha kısa sürede iyileşmesini sağlayıp bir aksilik olmazsa yaşamının kalan süresini Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki flamingo arkadaşlarıyla beraber geçirmesini hedefliyorlar. Tüm temennimiz bu yönde. Karacabey'de bu tarz farkındalık oluşmasında Karacabey Belediyesi'nin "Hayvan Dostu Şehir" sloganıyla hareket etmesi de çok etkili oluyor. İnsanlar artık bu tarz durumlarda duyarsız kalmayarak Karacabey Belediyesi ekiplerini arıyorlar. Bu tarz yabani hayvanlara ulaşılmasını sağlıyorlar" ifadelerini kullandı.

Yaralı flamingo, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2.Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek için getirildiği Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan veterinerler tarafından tedavi edilmeye başlandı. - BURSA

Kaynak: İHA