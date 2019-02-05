Avcıların Kaçak Gümeleri Yıkıldı

Elazığ'da avcılıkta kullanılması yasak olan gümeler ekipler tarafından tespit edilerek yıkılırken, 2 şahsa para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Doğam Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesine bağlı Av Koruma Kontrol ekipleri kaçak avlanma ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında, merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesi ile Yünlüce,Çağlar, Yenikapı, Elmapınarı, İçme ve Şahsuvar köyleri sınırlarında Keban Baraj Gölü çevresinde yapılan kaçak gümeler belirlendi.

Kara Avcılığı kanuna göre avlanmada yasak olan üstü kapalı ve korunaklı gümeler, ekipler tarafından yıkılarak imha edildi. Öteyandan avcılık belgesi olmadan yasadışı avlanan 2 şahısa da para cezası uygulandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA