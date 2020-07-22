Avcıların dikkati ormanda çıkan yangının büyümesini önledi
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alanda gezen avcılar, karşılaştıkları yangına müdahale etti.
22.07.2020 14:37 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:12
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alanda gezen avcılar, karşılaştıkları yangına müdahale etti.
Osmaneli Avcılık ve Atıcılık Kulübü üyeleri, Balçıkhisar köyü yolunda araçlarıyla ilerlerken ormanlık alandan duman çıktığını gördü.
Durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildiren avcılar, alevlere ilk müdahaleyi yaparak yangının büyümesini engelledi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını tamamen söndürdü.
Kaynak: AA