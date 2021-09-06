Avcılar E-5 karayolu'nda trafik durma noktasına geldi
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Avcılar E-5 karayolu'nda trafik durma noktasına geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar E-5 karayolu'nda trafik durma noktasına geldi -Servis minibüsleri ve otobüsler uzun kuyruklar oluşturdu Okullarında açılmasıyla birlikte sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 63'lere çıktı.

Avcılar E-5 karayolu'nda trafik durma noktasına geldi

-Servis minibüsleri ve otobüsler uzun kuyruklar oluşturdu

İSTANBUL - Okullarında açılmasıyla birlikte sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 63'lere çıktı. Avcılar E-5 Karayolunda trafik yer yer durma noktasına geldi. Servis minibüsleri ve otobüsler uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul'da okullarda yüz yüze eğitimin ilk gününde sabahın erken saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre İstanbul'da yoğunluk yüzde 63'le ulaştı. Avcılar E-5 Karayolunda trafik yer yer durma noktasına geldi. Özellikle Küçükçekmece istikametinde okul servisi ve otobüsler uzun kuyruklar oluşturdu. Sabah erken saatlerde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

Avcılar E-5 karayolu'nda trafik durma noktasına geldi
Avcılar E-5 karayolu'nda trafik durma noktasına geldi
Avcılar E-5 karayolu'nda trafik durma noktasına geldi
Avcılar E-5 karayolu'nda trafik durma noktasına geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat

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