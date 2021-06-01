AVCILARDAN KURTARILDI, ÜREMESİ SAĞLANDI

DÜZCE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün avcılar tarafından tuzak olarak kullanılırken kurtardığı yeşilbaş, doğal ortamı dışında kuluçkaya yatırılınca yumurtladı.

DÜZCE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün avcılar tarafından tuzak olarak kullanılırken kurtardığı yeşilbaş, doğal ortamı dışında kuluçkaya yatırılınca yumurtladı. 3 civciv çıkarken, koruma altındaki yavrular, doğada yaşayabilir duruma geldiğinde salınacak.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, av denetimleri sırasında yeşilbaşın ayaklarına tuğla bağlanarak, suya bırakıldığını ve canlı tuzak olarak kullanıldığını fark etti. Ekipler tarafından kurtarılan ve yaralı olan ördek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bakıma alındı. Yaklaşık 1 yıldır bakımı süren yeşilbaş, kuluçkaya yatırılınca yumurtladı. Kuluçka süresi sonrası yumurtalardan 3 civciv çıktı.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, Yeşilbaş yaban ördeği yaban hayatı geliştirme sahasında yavruladı. Yeşilbaş yaban ördeğine geçen yıl canlı tuzak olarak kullanılırken el koyduk. Ördeğin yaraları vardı. Burada bakımını ve tedavisini yaptık. Burada da yaban ördeği yumurtladı ve kuluçkaya yattı. Bu da bizi oldukça memnun etti. Bunun sonucunda 3 yavrusu oldu. Şu an yavruları kapalı ortamda büyütüyoruz. Büyüdüklerinde yine Efteni Gölü'ndeki doğal ortamlarına bırakacağız. Bu durum ilk kez karşılaştığımız bir durum. Yeşilbaş ördek yaban hayvanı doğada yumurtlaması gerekiyor. İlk kez kendi kafeslerimizde bu olay meydana geldi. Bu da bizi ayrıca memnun etti dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı