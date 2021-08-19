Avcılardan kota uygulamasına tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avcılardan kota uygulamasına tepki

Avcılardan kota uygulamasına tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman Avcılık ve Balıkçılık Derneği tarafından avlak alanlarına getirilen kotaya tepki gösterdi.

Adıyaman Avcılık ve Balıkçılık Derneği tarafından avlak alanlarına getirilen kotaya tepki gösterdi.

Adıyaman Valiliği önünde bir araya gelen Adıyaman Avcılık ve Balıkçılık Derneği yönetimi ve üyeleri, avlanması serbest alanlara kota getirildiğini yapılan bu hatanın biran önce düzeltilmesini istedi. Burada yönetimi ve üyeleriyle beraber basın açıklaması düzenleyen Adıyaman Avcılık ve Balıkçılık Derneği Başkanı Mehmet Sitil, "Alanların daraltılmasından dolayı arkadaşlarımız avcılık yapamıyor. Ruhsatlarımız, evraklarımız hazır ama kota alınamıyor. Kotayı kapatmışlar. Yani bu durumdan federasyonun dahi haberi yok. Yarın Allah'ın izniyle av sezonu açılacak, arkadaşlarımızın bütün evrakları hazır ama kota alamıyorlar. Oldukça büyük olan avlak alanlarını kapatmışlar. Bilmedikleri için diyorlar ki şu hayvan azaldı, bu hayvan azaldı duyumlarıyla hemen kapatma yapıyorlar. Resmi anlamda bir kapatma yok ama buradaki kurum da hemen duyumlara göre kapatma yapıyor. Bizler bu duruma karşıyız ve birkaç gündür bu kota sorunuyla uğraşıyoruz. Bizler kotanın uygulandığı alanların yeniden açılmasını istiyoruz. Bizim arkadaşlarımızın bu konuda daha fazla mağduriyet yaşamasını istemiyoruz. Bizler sonuna kadar haklıyız, avlanma olarak serbest olan alanlara kota verilmiyor, kota da verilmeyince bu arkadaşlarımız mağdur kalıyor. Resmiyette yasak yok. Bu uygulamada bir yanlışlık var ve bu yanlışın biran önce düzeltilmesini istiyoruz. Şuanda bu durumdan dolayı 135 kişi mağdur. Şuanda gerekli yerlere şikayetlerimizi bildiriyoruz, bu yanlıştan dönülmez ise evraklarımızı geri çekeceğiz. Her avcı başına 700 TL para ödemesi yapılıyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Avcılardan kota uygulamasına tepki
Avcılardan kota uygulamasına tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Jens Stoltenberg
Magazin Hande Erçel İrem Derici Serdar Ortaç Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Gervinho Ozan Tufan Enner Valencia Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avcılardan kota uygulamasına tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 15:16:55. #1.15#

title