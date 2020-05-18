Avcılarda öldürülen oyun salonu sahibinin katil zanlısı teslim oldu Avcılar'da vurularak öldürülen oyun salonu sahibinin katil zanlısı polise teslim oldu.

Avcılar'da vurularak öldürülen oyun salonu sahibinin katil zanlısı polise teslim oldu. Cinayet sebebinin yol verme tartışması olduğu öğrenilirken, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avcılar'da bir oyun salonunun sahibi olan Onur Karamemiş (28) 1 Mayıs günü Esenyurt'taki aracıyla evine giderken saat 00.30 sıralarında E-5 Haramidere TEM bağlantı yolu yol ayrımında silahla vurulmuş ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis, olayla ilgili çalışma başlatmış, öldürülen Onur Karamemiş'in "Açıktan Hırsızlık", "Uyuşturucu", "Tehdit", "Hakaret", "Parada Sahtecilik", "Taksirle Yaralama", "Kasten Yaralama", "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokmak" suçlarından emniyette kaydı olduğu öğrenilmişti.

Zanlı teslim oldu, cinayet sebebi ortaya çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken katil zanlısı Yiğit D. (21) 14 Mayıs tarihinde polise giderek teslim oldu. Emniyette sorgulanan Yiğit D.'nin Uyuşturucu, Motosiklet Hırsızlığı, Kasten Yaralama, Evden Hırsızlık suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Zanlının ifadesi sonucu, olay günü Onur Karamemiş ile aralarında trafikte yol verme tartışması yaşandığı, Onur Karamemiş'in aracından inerek elindeki tabancayla havaya iki el ateş açtığı bunun üzerine bu kez Yiğit D.'nin silahını çıkartarak Onur Karamemiş'e ateş ederek yaraladığı öğrenildi.

Babadan, "Oğlumu haraç çetesi öldürdü" iddiası

Öte yandan, öldürülen Onur Karamemiş'in babası Osman Karamemiş İHA muhabirine verdiği röportajda, oğlunun kendisinden haraç isteyen kişiler tarafından öldürüldüğünü iddia ederek ve zanlıların olaydan önce de oğlunu darp ettiklerini söylemişti. Karamemiş, "Oğlumun virajın ağzında önünü kesiyorlar ve küfürler ediyorlar. Oğlumu sıkıştırıp öldürüyorlar. Oğluma 3 kere ateş ediyorlar. Çocuğum hastaneye getiriliyor. Polise gittim, daha insanlar yakalanmadı. Burada bir sürü kamera var. Kameralardan araba tespiti yapamadık. Kamera görüntüleri ben kendi gücümle buldum. Buradan yetkililere sesleniyorum, benim oğlumun katilini bulun. Ben 5 gündür acı içinde yanarken kamera görüntüsü yok diyerek beni oyalıyorlar. Arabalarımızı daha önce defalarca kez 'bana haraç ver' diyerek kurşunladılar" şeklinde konuşmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA