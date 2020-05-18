Avcılarda öldürülen oyun salonu sahibinin katil zanlısı teslim oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avcılarda öldürülen oyun salonu sahibinin katil zanlısı teslim oldu

Avcılar'da vurularak öldürülen oyun salonu sahibinin katil zanlısı polise teslim oldu.

Avcılarda öldürülen oyun salonu sahibinin katil zanlısı teslim oldu
18.05.2020 11:54 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:54

Avcılar'da vurularak öldürülen oyun salonu sahibinin katil zanlısı polise teslim oldu. Cinayet sebebinin yol verme tartışması olduğu öğrenilirken, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avcılar'da bir oyun salonunun sahibi olan Onur Karamemiş (28) 1 Mayıs günü Esenyurt'taki aracıyla evine giderken saat 00.30 sıralarında E-5 Haramidere TEM bağlantı yolu yol ayrımında silahla vurulmuş ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis, olayla ilgili çalışma başlatmış, öldürülen Onur Karamemiş'in "Açıktan Hırsızlık", "Uyuşturucu", "Tehdit", "Hakaret", "Parada Sahtecilik", "Taksirle Yaralama", "Kasten Yaralama", "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokmak" suçlarından emniyette kaydı olduğu öğrenilmişti.

Zanlı teslim oldu, cinayet sebebi ortaya çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken katil zanlısı Yiğit D. (21) 14 Mayıs tarihinde polise giderek teslim oldu. Emniyette sorgulanan Yiğit D.'nin Uyuşturucu, Motosiklet Hırsızlığı, Kasten Yaralama, Evden Hırsızlık suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Zanlının ifadesi sonucu, olay günü Onur Karamemiş ile aralarında trafikte yol verme tartışması yaşandığı, Onur Karamemiş'in aracından inerek elindeki tabancayla havaya iki el ateş açtığı bunun üzerine bu kez Yiğit D.'nin silahını çıkartarak Onur Karamemiş'e ateş ederek yaraladığı öğrenildi.

Babadan, "Oğlumu haraç çetesi öldürdü" iddiası

Öte yandan, öldürülen Onur Karamemiş'in babası Osman Karamemiş İHA muhabirine verdiği röportajda, oğlunun kendisinden haraç isteyen kişiler tarafından öldürüldüğünü iddia ederek ve zanlıların olaydan önce de oğlunu darp ettiklerini söylemişti. Karamemiş, "Oğlumun virajın ağzında önünü kesiyorlar ve küfürler ediyorlar. Oğlumu sıkıştırıp öldürüyorlar. Oğluma 3 kere ateş ediyorlar. Çocuğum hastaneye getiriliyor. Polise gittim, daha insanlar yakalanmadı. Burada bir sürü kamera var. Kameralardan araba tespiti yapamadık. Kamera görüntüleri ben kendi gücümle buldum. Buradan yetkililere sesleniyorum, benim oğlumun katilini bulun. Ben 5 gündür acı içinde yanarken kamera görüntüsü yok diyerek beni oyalıyorlar. Arabalarımızı daha önce defalarca kez 'bana haraç ver' diyerek kurşunladılar" şeklinde konuşmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle...
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk Haber
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor Haber
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı Haber
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Sessizliğe bürünen 'kıyamet köyü' koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Sessizliğe bürünen "kıyamet köyü" koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Hande Ataizi'nin 1 ay önce söylediği 'Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum' sözleri gündem oldu
Hande Ataizi'nin 1 ay önce söylediği "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" sözleri gündem oldu
'Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı' iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a 'UEFA Kupası' tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 389,4 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 389,4 liradan işlem görüyor
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi
Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,87'den işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,87'den işlem görüyor
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: 'Beni böyle kabul etti' demen çok dokundu bana
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana
Yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan adam, hurda otomobilin içinde ölü bulundu
Yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan adam, hurda otomobilin içinde ölü bulundu
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süreyya Önder Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Ferdi Tayfur Jennifer Lopez Michael Jackson Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Ali Koç Metin Oktay Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Çocuk Ankara İngiltere
Şu an buradasınız: Avcılarda öldürülen oyun salonu sahibinin katil zanlısı teslim oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 11:54:48. #1.15#
title