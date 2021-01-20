AVCILARDA HES KODUNU EŞLEŞTİRMEYENLER METROBÜSLERE BİNEMEDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

AVCILARDA HES KODUNU EŞLEŞTİRMEYENLER METROBÜSLERE BİNEMEDİ

20.01.2021 15:26 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:33
AVCILARDA HES KODUNU EŞLEŞTİRMEYENLER METROBÜSLERE BİNEMEDİ

İSTANBUL'da toplu taşıma araçlarında kullanılan İstanbulkart'a koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere getirilen HES kodu eşleştirmesini yaptırmayanlar Avcılar'da metrobüslere binemedi.

İSTANBUL'da toplu taşıma araçlarında kullanılan İstanbulkart'a  koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere getirilen HES kodu eşleştirmesini yaptırmayanlar Avcılar'da metrobüslere binemedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Ocak tarihi itibarıyla HES kodunu kartına eşleştirmeyenlerin toplu taşımı kullanamayacağını açıkladı. Ancak, geçiş dönemi olduğu göz önüne alınarak uygulama esnek tutuldu. Ancak, dün akşam saatlerinden itibaren HES kodu ile İstanbulkartı'nı eşleştirmeyenler metrobüs ve metroların turnikelerinden geçemedi.  Avcılar'daki metrobüs durağına gelen büyük bölümü yabancı uyruklu yolcular uygulamadan habersiz olduklarını belirtirken,  bazıları da İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa önündeki İstanbul Kart İşlem Merkezi'ne giderek  eşleştirme yaptı.

Turnikelerdeki güvenlik görevlileri de yolculara, bu konuda yapabilecekleri bir şey olmadığını, cep telefonu ile HES kodunun eşleştirilebileceklerini söylediler. Duraktan ayrılmadan cep telefonlarıyla eşleşme yapmak isteyenler nedeniyle turnike önlerinde yoğunluk oluştu.  Aynı yoğunluk Şirinevler'deki metro istasyonunda da görüldü.

AVCILARDA HES KODUNU EŞLEŞTİRMEYENLER METROBÜSLERE BİNEMEDİ
AVCILARDA HES KODUNU EŞLEŞTİRMEYENLER METROBÜSLERE BİNEMEDİ
AVCILARDA HES KODUNU EŞLEŞTİRMEYENLER METROBÜSLERE BİNEMEDİ
AVCILARDA HES KODUNU EŞLEŞTİRMEYENLER METROBÜSLERE BİNEMEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Oğuzhan Koç Serdar Ortaç Demet Akalın
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Josef De Souza Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Ankara Hastane Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AVCILARDA HES KODUNU EŞLEŞTİRMEYENLER METROBÜSLERE BİNEMEDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 15:37:30. #1.14#
title