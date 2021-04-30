Avcılar ve Küçükçekmece'de kısıtlamaya rağmen trafik yoğunluğu
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Avcılar ve Küçükçekmece'de kısıtlamaya rağmen trafik yoğunluğu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TAM kapanmanın ilk gününde Avcılar ve Küçükçekmece'de trafikte yoğunluk yaşanıyor.

TAM kapanmanın ilk gününde Avcılar ve Küçükçekmece'de trafikte yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluktan kaçmak isteyen bazı sürücüler ise geri geri giderek trafiği tehlikeye attı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında dün 19.00'da başlayan tam kapanma 17 Mayıs saat 05.00'e kadar sürecek. Kapanmanın ilk gününde ise Avcılar ve Küçükçekmece'de D-100'de yoğun trafik yaşanıyor. Hem İstanbul hem Edirne istikametine polis ekipleri tarafından kurulan denetim noktalarından geçen sürücüler, trafiği kilitlemiş durumda.

TRAFİKTEN GERİ GERİ KAÇTILAR

Yoğunluktan kaçmak isteyen bazı sürücüler ise trafiği tehlikeye attı. Trafiğe girmek istemeyen sürücüler, araçlarıyla geri geri gelerek daha akıcı olan yan yola girdi. Sürücülerin tehlikeli kaçışı kameraya yansıdı.

- İstanbul
Avcılar ve Küçükçekmece'de kısıtlamaya rağmen trafik yoğunluğu
Avcılar ve Küçükçekmece'de kısıtlamaya rağmen trafik yoğunluğu
Avcılar ve Küçükçekmece'de kısıtlamaya rağmen trafik yoğunluğu
Avcılar ve Küçükçekmece'de kısıtlamaya rağmen trafik yoğunluğu
Avcılar ve Küçükçekmece'de kısıtlamaya rağmen trafik yoğunluğu
Avcılar ve Küçükçekmece'de kısıtlamaya rağmen trafik yoğunluğu
Avcılar ve Küçükçekmece'de kısıtlamaya rağmen trafik yoğunluğu
Avcılar ve Küçükçekmece'de kısıtlamaya rağmen trafik yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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