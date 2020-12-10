Avcılar ve Esenyurt kaymakamları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Avcılar ve Esenyurt kaymakamları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

10.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:02
Avcılar ve Esenyurt kaymakamları, AA'nın

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan ve Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan ve Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kaymakamlar İnan ile Karagül, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi ve eserler hakkında bilgi aldı.

Avcılar Kaymakamı İnan, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Ateşkesin gölgesinde 'uçurtma' etkinliği", haber kategorisinde Mustafa Çavuş'un "Tır dorsesinde umuda yolculuk", spor kategorisinde Kate Green'in "Galatasaray Avrupa sahnesinde" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Esenyurt Kaymakamı Karagül de yaşam kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Kısıtlamalar sonrası ilk cuma", haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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