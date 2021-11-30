Son dakika haberi | AVCILAR VE BEYLİKDÜZÜ'NDE LODOSUN KAMYONETLERİ DEVİRME ANLARI KAMERADA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | AVCILAR VE BEYLİKDÜZÜ'NDE LODOSUN KAMYONETLERİ DEVİRME ANLARI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İSTANBUL'da hızı 130 kilometreyi bulan lodos Avcılar ve Beylikdüzü'nde kamyonetleri devirdi.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da hızı 130 kilometreyi bulan lodos Avcılar ve Beylikdüzü'nde kamyonetleri devirdi. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da dün etkili olan lodosta, Avcılar'da seyir halindeki kamyonet yola devrildi. Kamyonetin devrilme anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde lodos ile sallanan kamyonetin bir anda devrildiği görülüyor

Diğer görüntü ise Beylikdüzü Beykent Sanayi Sitesi'nden. Edinilen bilgiye göre, bir anda şiddetini artıran lodos o sırada park halinde olan kamyoneti devirdi. Kamyonetin devrildiğini görenler olay yerine polis ve itfaiye ekiplerini çağırdı. Devrilen kamyonet çekici yardımı ile kaldırıldı. İki olaylada da ölen ya da yaralanan olmadı.

Son dakika haberi | AVCILAR VE BEYLİKDÜZÜ'NDE LODOSUN KAMYONETLERİ DEVİRME ANLARI KAMERADA

Son dakika haberi | AVCILAR VE BEYLİKDÜZÜ'NDE LODOSUN KAMYONETLERİ DEVİRME ANLARI KAMERADA

Son dakika haberi | AVCILAR VE BEYLİKDÜZÜ'NDE LODOSUN KAMYONETLERİ DEVİRME ANLARI KAMERADA

Son dakika haberi | AVCILAR VE BEYLİKDÜZÜ'NDE LODOSUN KAMYONETLERİ DEVİRME ANLARI KAMERADA

'Marmara depreminin zamanı geldi' diyen Prof. Dr. Tüysüz, fay hattındaki 110 ilçeyi paylaştı

"Marmara depreminin zamanı geldi" diyen Prof. Dr. Tüysüz, fay hattındaki 110 ilçeyi paylaştı

 İstanbul'da lodos 130 kilometre esti

İstanbul'da lodos 130 kilometre esti

 Görüntü İstanbul Beylikdüzü'nden! Kuvvetli fırtına binayı paramparça etti

Görüntü İstanbul Beylikdüzü'nden! Kuvvetli fırtına binayı paramparça etti

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title