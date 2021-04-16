AVCILAR TEM OTOYOLU ÜST GEÇİTTE HURDA YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ
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AVCILAR TEM OTOYOLU ÜST GEÇİTTE HURDA YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avcılar TEM Otoyolu Ispartakule katılımındaki üst geçitte hurda demir yüklü TIR devrildi.

Avcılar TEM Otoyolu Ispartakule katılımındaki üst geçitte hurda demir yüklü TIR devrildi. TIR'ın dorsesindeki saç demirler yola saçıldı. Kazada yaralanan TIR sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Avcılar TEM Otoyolu Ispartakule katılımındaki üst geçitte saat 20.00 sıralarında meydana geldi. 34 VA 8505 plakalı TIR henüz bilinmeyen nedenden sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Saç demir yüklü TIR'ın devrildiğini görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Hanifi Bilir ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza sebebiyle TIR'ın dorsesindeki hurda demirler yola saçıldı. Ekiplerin çalışmaları sırasında yol trafiğe kapatılırken, demir parçaları vinç yardımıyla başka bir TIR'a yüklendi. Devrilen TIR'ın kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

AVCILAR TEM OTOYOLU ÜST GEÇİTTE HURDA YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ
AVCILAR TEM OTOYOLU ÜST GEÇİTTE HURDA YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ
AVCILAR TEM OTOYOLU ÜST GEÇİTTE HURDA YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ
AVCILAR TEM OTOYOLU ÜST GEÇİTTE HURDA YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ
AVCILAR TEM OTOYOLU ÜST GEÇİTTE HURDA YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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