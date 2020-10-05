Avcılar TEM Otoyolu'nda TIR devrildi; trafik yoğunluğu oluştu (1)
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Avcılar TEM Otoyolu'nda TIR devrildi; trafik yoğunluğu oluştu (1)

05.10.2020 23:16 | Son Güncelleme: 05.10.2020 23:23
Avcılar TEM Otoyolu'nda TIR devrildi; trafik yoğunluğu oluştu (1)

AVCILAR TEM Otoyolu'nda henüz bilinmeyen nedenle TIR devrildi.

AVCILAR TEM Otoyolu'nda henüz bilinmeyen nedenle TIR devrildi. Kazada TIR'ın şoförü yaralanırken Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. 

Kaza, saat 23.00 sıralarında Avcılar TEM Karayolu Gişeler mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki TIR henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, Edirne istikametinde tek şeritten akışı sağlanan trafikte yoğunluk oluştu.


- İstanbul
Avcılar TEM Otoyolu'nda TIR devrildi; trafik yoğunluğu oluştu (1)
Avcılar TEM Otoyolu'nda TIR devrildi; trafik yoğunluğu oluştu (1)
Avcılar TEM Otoyolu'nda TIR devrildi; trafik yoğunluğu oluştu (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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