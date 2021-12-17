Avcılar'da sahte içki yaparken suçüstü yakalandılar - Haberler
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Avcılar'da sahte içki yaparken suçüstü yakalandılar

Avcılar'da sahte içki yaparken suçüstü yakalandılar
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da sahte içki üretildiği tespit edilen bir depoya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı baskın yaptı.

AVCILAR'da sahte içki üretildiği tespit edilen bir depoya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı baskın yaptı. Sahte içki üretirken suçüstü yakalanan iki kişi gözaltına alındı. Baskında 7 ton 150 litre sahte içki ele geçirildi.

Yılbaşının yaklaşması ile sahte içkiden ölümlerde artış yaşanmaya başladı. İstanbul Valiliği, kentte sahte alkolden toplam 22 kişinin öldüğünü, 16 kişinin de hayati tehlikelerinin devam ettiği açıkladı. Sahte içki satan ve üretenlere de yapılan operasyonlar hızlandı. O operasyonlardan biri de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir depoda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri sahte içki üretildiğini tespit etti. İl Jandarma Ekipleri depoya baskın yaptı. S.H ve N.G isimli iki kişi sahte içki üretirken suçüstü yakalandı. Baskında; 3 bin litre viski, 2 bin litre etil alkol, bin litre votka, 750 litre cin, 400 litre rakı, 2 etil alkol ayrıştırmada kullanılan damıtma kazanı, 1 karıştırıcı, 1 alkolmetre ile alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişinin sorgularında 7 ton 150 litre sahte içkiyi yılbaşında piyasaya süreceklerini söyledikleri öğrendi. Jandarma ekipleri şüphelilerin depoda damıtma sistemlerini kullanarak metil alkolü etil alkole çevirdikleri, elde ettikleri etil alkolü piyasada bulunan orijinal şişe ve etiketlerin birebir aynısını yaparak içki satışı yapan yerlere dağıtım yapmak için şişeledikleri belirledi. İçki markalarının kutu, şişe, etiket ve bandrolleri de birebir taklit ettikleri belirlenen S.H. ve N.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

JANDARMA KOMUTANLIĞI YILBAŞI ÖNCESİNDE UYARIDA BULUNDU

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan uyarıda; Sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa hatta can kaybına yol açabileceği, içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmamasını, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya "174" Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları gerektiği ifade edildi.


Avcılar'da sahte içki yaparken suçüstü yakalandılar

Avcılar'da sahte içki yaparken suçüstü yakalandılar

Avcılar'da sahte içki yaparken suçüstü yakalandılar

Avcılar'da sahte içki yaparken suçüstü yakalandılar

Avcılar'da sahte içki yaparken suçüstü yakalandılar

Avcılar'da sahte içki yaparken suçüstü yakalandılar

Avcılar'da sahte içki yaparken suçüstü yakalandılar

Avcılar'da sahte içki yaparken suçüstü yakalandılar

Avcılar'da sahte içki yaparken suçüstü yakalandılar

Avcılar'da sahte içki yaparken suçüstü yakalandılar

Avcılar'da sahte içki yaparken suçüstü yakalandılar

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