Avcılar sahilinden dev denizanaları toplanıyor;  10 ton denizanası toplandı
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Avcılar sahilinden dev denizanaları toplanıyor;  10 ton denizanası toplandı

07.12.2020 13:38 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:47
Avcılar sahilinden dev denizanaları toplanıyor;  10 ton denizanası toplandı

AVCILAR sahilini kaplayan dev denizanalarını toplama çalışmaları devam ediyor.

AVCILAR sahilini kaplayan dev denizanalarını toplama çalışmaları devam ediyor. Belediye ekiplerinin yaklaşık 10 ton denizanası topladığı kaydedildi.

Avcılar sahiline geçtiğimiz haftadan itibaren dev denizanaları vurmuştu. Ağırlıkları yaklaşık 1 kilogramı bulan denizanalarını toplamak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin çalışması sürüyor. Görevlilerin üç gün boyunca 20'şer kiloluk 500 torbada yaklaşık 10 ton denizanasını topladıkları öğrenildi.


Avcılar sahilinden dev denizanaları toplanıyor;  10 ton denizanası toplandı
Avcılar sahilinden dev denizanaları toplanıyor;  10 ton denizanası toplandı
Avcılar sahilinden dev denizanaları toplanıyor;  10 ton denizanası toplandı
Avcılar sahilinden dev denizanaları toplanıyor;  10 ton denizanası toplandı
Avcılar sahilinden dev denizanaları toplanıyor;  10 ton denizanası toplandı
Avcılar sahilinden dev denizanaları toplanıyor;  10 ton denizanası toplandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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