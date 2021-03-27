AVCILAR SAHİLİNDEKİ SAHİPSİZ HAYVANLARI BESLEDİLER
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AVCILAR SAHİLİNDEKİ SAHİPSİZ HAYVANLARI BESLEDİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AVCILAR SAHİLİNDEKİ SAHİPSİZ HAYVANLARI BESLEDİLER

AVCILAR Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından organize edilen 'Bir kap mama' etkinliği kapsamında ilçe sahilindeki sahipsiz hayvanları mama ile beslendi.

AVCILAR Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından organize edilen 'Bir kap mama' etkinliği kapsamında ilçe sahilindeki sahipsiz hayvanları mama ile beslendi.

Avcılar Müftüsü Bekir Derin, Gençlik Kolları Koordinatörlüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı'nın ortak etkinliğine çocukları ile birlikte gelen yaklaşık 100 kişiye seslenirken, hayvanlara karşı herkesin sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

Müftü Derin, 'Bizim can dostlarımıza karşı borcumuz vardır. Bu konuda iyilik hareketine katılmamız gerek. Günlerdir hazırlığı sürdürülen bu etkinlik için mamalar temin edildi, küçük paketler hazırlandı. Bunları sahilde yürüyenlere de dağıtarak insanlarımızla bu canlar arasında bağ kurmalarını sağlayacağız. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Farkındalık oluşturmayı hedefleyen bu çabaya katkı veren herkese teşekkür ederiz. Dinimiz, insana, hayvanlara, nebata karşı şiddeti rededer, iyilikte buluşmayı emreder' dedi. Katılımcılar, birlikte fotoğraf çektirdikten sonra mama paketlerini alarak sahildeki sahipsiz hayvanları besledi, yürüyüşe çıkanlara bunları can dostlara ikram etmeleri için dağıttı.

AVCILAR SAHİLİNDEKİ SAHİPSİZ HAYVANLARI BESLEDİLER
AVCILAR SAHİLİNDEKİ SAHİPSİZ HAYVANLARI BESLEDİLER
AVCILAR SAHİLİNDEKİ SAHİPSİZ HAYVANLARI BESLEDİLER
AVCILAR SAHİLİNDEKİ SAHİPSİZ HAYVANLARI BESLEDİLER
AVCILAR SAHİLİNDEKİ SAHİPSİZ HAYVANLARI BESLEDİLER
AVCILAR SAHİLİNDEKİ SAHİPSİZ HAYVANLARI BESLEDİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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