Avcılar sahilinde önce maske sonra ceza
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Avcılar sahilinde önce maske sonra ceza

AVCILAR'da maske denetimde 2 kişiye 900'er lira ceza kesildi.

Avcılar sahilinde önce maske sonra ceza
27.06.2020 09:08 | Son Güncelleme: 27.06.2020 09:56

AVCILAR'da maske denetimde 2 kişiye 900'er lira ceza kesildi.

Avcılar sahiline dün akşam yapılan denetimde araçları ile gelenlere uyarılarda bulunuldu. 1 saat sürdürülen denetimde bazı araçlar durdurularak genel arama ve kimlik kontrolleri yapıldı. Durdurulan bir aracın sürücüsü ile bir başka araçtaki yabancı uyruklu kişide maske bulunmadığı belirlendi. Görevli polisler, bu kişilere birer maske verdikten sonra Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uyguladı.


Kaynak: DHA

Manşet

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