Avcılar Sahili'ni müsilaj kapladı
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Avcılar Sahili'ni müsilaj kapladı

Avcılar Sahili'ni müsilaj kapladı
Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel

MARMARA Denizi'nde çözüm aranan müsilaj, Avcılar Sahili'nde tedirgin eden görüntüye neden oldu.

MARMARA Denizi'nde çözüm aranan müsilaj, Avcılar Sahili'nde tedirgin eden görüntüye neden oldu.  

Avcılar Sahili'ndeki İDO İskelesi yakınları dün akşam deniz salyası da olarak bilinen müsilaj ile kaplandı. Kiraladığı deniz bisikletlerinin çevresi müsilajla kaplanan Ömer Karakaya, "Avcılar'da 2 yıldan bu yana müsilaj görülüyor. Böyle giderse denizde ne balık ne başka canlı kalır. Dalgalar  bazen temizliyor. Artıkları denize bırakıyorlar bunun sonucunda oluyor. Atıklar atılmazsa deniz tertemiz olur" dedi. Deniz bisikleti ile denizde açılanlar da yer yer müsilajı gördüklerini söylediler. 

 


Avcılar Sahili'ni müsilaj kapladı
Avcılar Sahili'ni müsilaj kapladı
Avcılar Sahili'ni müsilaj kapladı
Avcılar Sahili'ni müsilaj kapladı
Avcılar Sahili'ni müsilaj kapladı
Avcılar Sahili'ni müsilaj kapladı
Avcılar Sahili'ni müsilaj kapladı
Avcılar Sahili'ni müsilaj kapladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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