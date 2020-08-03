AVCILAR SAHİLİ'NDE BAYRAM KALABALIĞI KURBAN Bayramı'nın son gününde sıcaktan bunalan binlerce kişi Avcılar sahiline akın etti.

KURBAN Bayramı'nın son gününde sıcaktan bunalan binlerce kişi Avcılar sahiline akın etti. .

Avcılar sahilindeki ağaçlık alanda piknik yapmayı tercih edenlerin yanı sıra 8 kilometrelik sahil şeridinde bulunan kayalıkların bulunduğu mini koy sıcaktan bunalanlar için plaja döndü. Kumsal yerine kayalıkların üzerinde uzanarak güneşlenenler ile denize girenlerin büyük bölümünün maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.

Kaynak: DHA