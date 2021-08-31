Avcılar sahilde yumruklu sopalı "laf atma" kavgası kamerada
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Avcılar sahilde yumruklu sopalı "laf atma" kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar sahilde yumruklu sopalı "laf atma" kavgası kamerada Polis kavgaya karışanları havaya ateş ederek dağıttı Avcılar'da sahilde yaşlı bir adam ile gençler arasında iddiaya göre "bana laf attın" meselesi yüzünden taşlı sopalı kavga çıktı.

Avcılar sahilde yumruklu sopalı "laf atma" kavgası kamerada

Polis kavgaya karışanları havaya ateş ederek dağıttı

İSTANBUL - Avcılar'da sahilde yaşlı bir adam ile gençler arasında iddiaya göre "bana laf attın" meselesi yüzünden taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgayı polis havaya ateş ederek dağıtırken, olaya karışanlar gözaltına alındı.

Olay dün akşam saatlerinde Avcılar sahilde yaşandı. İddiaya göre yaşlı bir adamla, bir grup genç arasında 'bana laf attın' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavga eden tarafları ayırmak için ilk müdahale sahildeki güvenlik görevlileri tarafından yapıldı. Olay yerine yakın olan polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya birkaç el ateş etti. Taraflar polis ekiplerinin müdahalesi ardından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasında

Yaşanan kavga anları ise orada bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şahısların birbirlerine sopa, taş ve yumruklarla vurması yer aldı.

Avcılar sahilde yumruklu sopalı 'laf atma' kavgası kamerada
Avcılar sahilde yumruklu sopalı 'laf atma' kavgası kamerada
Avcılar sahilde yumruklu sopalı 'laf atma' kavgası kamerada
Avcılar sahilde yumruklu sopalı 'laf atma' kavgası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Delice

Avcılar sahilde 'laf atma' kavgası
Avcılar sahilde "laf atma" kavgası
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