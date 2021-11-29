Avcılar sahilde dev dalgalar oluştu - Haberler
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Avcılar sahilde dev dalgalar oluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Avcılar sahilde dev dalgalar oluştu

İstanbul'da dün başlayan lodos, etkisini sürdürürken, Avcılar Sahilde dev dalgalar oluşturdu.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da dün başlayan lodos, etkisini sürdürürken, Avcılar Sahilde dev dalgalar oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için kuvvetli lodos uyarısında bulunmuştu. Dün başlayan lodos, bugün de etkisini sürdürüyor. Avcılar Sahilde dev dalgalar oluştu. Oluşan dalgalar kıyıya vururken kameralara yansıdı. Dalgalar nedeniyle demirleyen gemilerin aşırı savrulduğu görüldü. - İSTANBUL

Avcılar sahilde dev dalgalar oluştu

Avcılar sahilde dev dalgalar oluştu

Avcılar sahilde dev dalgalar oluştu

Avcılar sahilde dev dalgalar oluştu

Avcılar sahilde dev dalgalar oluştu

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