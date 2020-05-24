Avcılar Sahil'den Uludağ manzarası izlendi
Avcılar Sahil'den Uludağ manzarası izlendi Korona virüs salgını sonrası İstanbul'da hava kirliliği azalınca Avcılar Sahil'den Uludağ manzarası izlendi.
24.05.2020 17:04 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:10
Avcılar Sahil'den Uludağ manzarası izlendi
İSTANBUL - Korona virüs salgını sonrası İstanbul'da hava kirliliği azalınca Avcılar Sahil'den Uludağ manzarası izlendi.
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında birçok vatandaşlar 'Evdekal' tedbirlerine uyarken, İstanbul'un hava kirliliği de azaldı. Avcılar sahilinde bayramın ilk gününde Uludağ manzarası çıplan gözle izlendi. Avcılar Sahilden yüzlerce kilometre ötedeki Bursa Uludağ'ın karlı zirveleri görüldü.
Kaynak: İHA