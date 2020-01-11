Avcılar ormanda domuz avlarken ot toplayan vatandaşı vurdu

11.01.2020 18:21 | Son Güncelleme: 11.01.2020 18:28

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ormanlık alanda ot toplayan vatandaş, avcıların ateş açması sonucunda bacağından yaralandı.



Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Halıdere Eskiköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Gümüşoğlu (50), yemek yapımında kullanılabilen 'kaldirik' otunu toplamak için ormanlık alana gitti. Gümüşoğlu ormanlık alanda ot toplarken, domuz avına çıkan avcılar tarafından silahla ayağından vuruldu. Gümüşoğlu kanlar içinde yere yığılırken, sesini duyan avcılar yardımına koştu. Gümüşoğlu'na ilk müdahalesini yapan avcılar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kısa süre sonra olay yerine gelen dağlık ekipleri tarafından Gümüşoğlu, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA