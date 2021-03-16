Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde Tıp Bayramı etkinliği
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Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde Tıp Bayramı etkinliği

16.03.2021 12:40 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:45
Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde Tıp Bayramı etkinliği

14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi İbrahim Ulusoy, hastane personeline karanfil ve termos dağıttı.

14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi İbrahim Ulusoy, hastane personeline karanfil ve termos dağıttı. Hastanedeki birimleri tek tek dolaşan Başhekim Ulusoy, personelin Tıp Bayramını kutladı. Özel olarak her doktor muayene odasına "Bizim Kahramanımızsın" yazılı afiş astıran başhekim, pandemi döneminde sağlık çalışanlarının kahramanca mücadelesinden dolayı teşekkür etti.

Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi İbrahim Ulusoy, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle hastane personeline karanfil ve termos dağıttı. Ulusoy, "Son bir yıldır tüm dünyayı etkileyen pandemi, belki de en çok sağlık çalışanlarını etkiledi. Gece gündüz demeden 24 saat çalışan sağlık çalışanlarına çok şey borçluyuz. Korkusuzca hastalığın üzerine giden, pandemiyle savaşan tüm sağlık personelimizin Tıp Bayramı kutlu olsun. Bugün hastanemizde bulunan tüm sağlık çalışanlarımızı çiçekle karşıladım. Onlara kendim yazdığım bir mektup takdim ettim. Ayrıca çaylarını kahvelerini sıcak sıcak içebilsin diye termos hediye etmek istedim. Yaptıkları fedakarlıklar hiçbir şekilde ödenmez ancak naçizane böyle bir şey yapmak istedim" dedi. - İSTANBUL

Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde Tıp Bayramı etkinliği
Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde Tıp Bayramı etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 12:45:43. #1.16#
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