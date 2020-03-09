Avcılar, Montunun cebindeki çoraptan uyuşturucu çıkan kişi gözaltına alındı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Avcılar, Montunun cebindeki çoraptan uyuşturucu çıkan kişi gözaltına alındı - Haber
Suriye, Güncel

Avcılar, Montunun cebindeki çoraptan uyuşturucu çıkan kişi gözaltına alındı

AVCILAR'da polisin şüphe üzerine durdurduğu Suriye uyruklu kişinin mont cebindeki çorabın içinden 9 gram uyuşturucu made ve 13 uyuşturucu hap çıktı.

09.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:02
Avcılar, Montunun cebindeki çoraptan uyuşturucu çıkan kişi gözaltına alındı

AVCILAR'da polisin şüphe üzerine durdurduğu Suriye uyruklu kişinin mont cebindeki çorabın içinden 9 gram uyuşturucu made ve 13 uyuşturucu hap çıktı. 8 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 'Tehdit ve hakaret' suçundan arandığı belirtilen şüpheli gözaltına alındı.

Denizköşkler Mahallesi, Ahmet Kaya Caddesi'nde şüphe üzerine durdurulan Suriyeli Abdulkader Ghalla A. isimli kişinin üzerinde arama yapıldı. Şüphelinin montunun sağ cebinde siyah renkli çorap içerisinde küçük kilitli şeffaf poşetler içerisinde yeşil renkli, toplam 9 gram ağırlığında 10 küçük paket, aynı çorap içerisinde beyaz kilitli poşet içerisinde sarı renkli ve üzerinde simge bulunan, uyuşturucu olduğu değerlendirilen 13 hap bulundu. GBT ve UYAP sorgulamasında şüphelinin 'Tehdit ve hakaret' arandığı belirtilirken hakkında 8 ayrı suçtan kayıt bulunduğu belirlendi. Avcılar Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilen şüpheli ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek Haber
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Haber
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı Haber
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Haber
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Vladimir Putin Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Hadise Can Yaman Emine Bulut Muhterem Nur
Spor Podolski Ersun Yanal Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Petrol İtalya Sivasspor
Şu an buradasınız: Avcılar, Montunun cebindeki çoraptan uyuşturucu çıkan kişi gözaltına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 14:48:47. #1.15#