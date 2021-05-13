Avcılar metrobüsünde rehine! Metrobüs rehine krizinde yaralı var mı? Metrobüsü kim rehine aldı?

Son dakika haberi olarak yayınlanan Avcılar istikametine doğru ilerleyen bir metrobüsü Haramidere'de rehin alındı. Peki, Metrobüs rehine krizinde yaralı var mı? Metrobüsü kim rehine aldı?

Son dakika haberi olarak yayınlanan Avcılar istikametine doğru ilerleyen bir metrobüsü Haramidere'de rehin alındı. Peki, Metrobüs rehine krizinde yaralı var mı? Metrobüsü kim rehine aldı?

METROBÜS REHİNE OLAYINDA YARALI VAR MI?

Son dakika: İstanbul'da bir şahıs, Avcılar istikametine doğru ilerleyen bir metrobüsü Haramidere'de rehin aldı. Metrobüsün içinde yolcu olup olmadığı bilinmezken, şahsı ikna çalışmaları devam ediyor. Özel harekat polislerinin operasyon için hazır olduğu öğrenildi.

METROBÜSÜ KİM REHİNE ALDI?

Metrobüsün içerisinde yolcu olup olmadığı bilinmezken, özel harekat polisleri operasyon için hazır beklerken, şahsı ikna çalışmaları sürüyor.