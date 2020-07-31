Avcılar kurban satış ve kesim alanı Avcılar kurban satış ve kesim alanından detay görüntüler Kesim alanından kalabalıktan görüntü İSTANBUL - Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'un Avcılar ilçesinde kurban satış ve kesim alanında yoğunluk yaşandı.

Avcılar kurban satış ve kesim alanından detay görüntüler Kesim alanından kalabalıktan görüntü İSTANBUL - Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'un Avcılar ilçesinde kurban satış ve kesim alanında yoğunluk yaşandı. Bayram namazının ardından, vatandaşlar belediyenin belirlediği yerlerde kurbanlarını kesti. Kurban kesim yerlerinde belediye ekipleri tarafından KOVİD-19 tedbirleri kapsamında bazı önlemler de alındı. Kaynak: AA