Avcılar kurban satış ve kesim alanı
Avcılar kurban satış ve kesim alanından detay görüntüler Kesim alanından kalabalıktan görüntü İSTANBUL - Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'un Avcılar ilçesinde kurban satış ve kesim alanında yoğunluk yaşandı.
31.07.2020 13:21 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:36
Avcılar kurban satış ve kesim alanından detay görüntüler
Kesim alanından kalabalıktan görüntü
İSTANBUL - Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'un Avcılar ilçesinde kurban satış ve kesim alanında yoğunluk yaşandı. Bayram namazının ardından, vatandaşlar belediyenin belirlediği yerlerde kurbanlarını kesti. Kurban kesim yerlerinde belediye ekipleri tarafından KOVİD-19 tedbirleri kapsamında bazı önlemler de alındı.
Kaynak: AA