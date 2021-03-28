Avcılar kozlarını şampiyonada paylaştı
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Avcılar kozlarını şampiyonada paylaştı

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Avcılar kozlarını şampiyonada paylaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Atıcılık Şampiyonası'nda kıyasıya rekabet yaşanırken, ilk altıncı sırada yer alan sporculara ödülleri verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Atıcılık Şampiyonası'nda kıyasıya rekabet yaşanırken, ilk altıncı sırada yer alan sporculara ödülleri verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından "2. Avcılık Şampiyonası" düzenlendi. Çok sayıda avcının bir araya geldiği şampiyonada kıyasıya rekabet yaşandı. Derince ilçesindeki Sporcu Kamp Eğitim Merkezi Atış Poligonunda gerçekleşen şampiyona saat 09.00'da başlarken maske, mesafe ve temizlik kullarına riayet edildi ve alana giriş yapan herkesin ateşi ölçüldü. Her sporcunun kendi yivsiz tüfeği kullandığı yarışma da kıyasıya rekabet yaşanırken yarışmacılar, iki seri üzerinden 7 şer atış gerçekleştirdi.

Müsabakada tek kategori üzerinden değerlendirilme yapıldı. Şampiyonada tek gün 75 +50 atış + final atışı şeklinde gerçekleşti. Final atışları sonucunda başarı göstererek ilk altı girerek başarı sağlayan Selahattin Uzuner, Ömer Türk, Kadir İlbilgi, Seçkin Yılmaz, Cengiz Aydemir ve Nazmi Ünüllü ödüllerini aldı. - KOCAELİ

Avcılar kozlarını şampiyonada paylaştı
Avcılar kozlarını şampiyonada paylaştı
Avcılar kozlarını şampiyonada paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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