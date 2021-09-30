AVCILAR KAYMAKAMLIĞI'NDA YANGIN

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR Kaymakamlığı'nda çıkan yangında iki koltuk yandı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden önlendi.

Cihangir Mahallesi'nde bulunan Avcılar Kaymakamlığı'nın 5'inci katından duman yükseldiği fark edilince itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, Kaymakamlık katının penceresinden alevlere müdahale ederek söndürdü. Pencere yanındaki iki koltuğun yandığı öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Avcılar Emniyet Müdürü Murat Çakır da kaymakamlık bahçesine gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.