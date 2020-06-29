AVCILAR'IN RAHMİ DEDESİ; KISITLAMALAR BAHANESİ OLDU, GÜNLERİNİ HOBİ BAHÇESİNDE GEÇİRDİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AVCILAR'IN RAHMİ DEDESİ; KISITLAMALAR BAHANESİ OLDU, GÜNLERİNİ HOBİ BAHÇESİNDE GEÇİRDİ

AVCILAR'da çevresinde yükselen binalar arasında kalan bir 66, diğeri 56 yıllık, "hobi bahçesi" olarak kullandığı iki katlı evlerinde geçiren 76 yaşındaki Rahmi Karaduman, koronavirüs ile getirilen kısıtlamalar sırasında günlerini hobi bahçesinde sürdürdü.

AVCILAR'IN RAHMİ DEDESİ; KISITLAMALAR BAHANESİ OLDU, GÜNLERİNİ HOBİ BAHÇESİNDE GEÇİRDİ
29.06.2020 13:32 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:35

AVCILAR'da  çevresinde yükselen binalar arasında kalan bir 66, diğeri 56 yıllık,  "hobi bahçesi" olarak kullandığı iki katlı evlerinde geçiren 76 yaşındaki Rahmi Karaduman, koronavirüs ile getirilen kısıtlamalar sırasında günlerini hobi bahçesinde sürdürdü.

Merkez Mahallesi'ndeki ikişer katlı iki evinin bahçesini ekip- biçerken zamanın nasıl geçtiğini fark etmediğini belirten Karaduman, "Allah'a çok şükür vatandaş korona günlerinde eve, ben bahçeme mahkum oldum. Doğa ile baş başa kaldım. Domateslerimi, biberlerimi yetiştirdim. Onlar beni sevdi, ben onları sevdim. Onlar şifa buldu, ben şifa buldum. Sokağa çıkma yasakları benim için bir bahane oldu. Başka türlü biraz zor, kesintili olurdu. Korona günlerinde sabahtan akşama kadar kaldığım bahçeme daha fazla zaman ayırma fırsatı buldum" dedi.

Geceleri Ambarlı Mahallesi'nde bir apartman dairesinde kalan Rahmi Karaduman, saat 08.00 sıralarında uyanarak, eşi ile kahvaltı yaptıktan sonra bu bahçesine geldiğini ve akşam ezanına kadar buradan ayrılmadığını anlattı. Karaduman, DHA muhabirine, şunları söyledi:

"HAYALİM BİTSE, BURASI ÇOKTAN GİDERDİ"

"Toprağı ekiyorum, belliyorum, ne gerekiyorsa vermeye çalışıyorum. Şimdi hile pehlivanlara kadar indi ama toprak hile götürmez. Ben Avcılar'ın en yerlisiyim. Doğma büyüme buralıyım. Avcılar'ı eski Avcılar Köyü olarak görüyorum. O hayalle yaşıyorum. Zaten o hayalim bitmiş olsa burası çoktan giderdi. Biz bu toprakla büyüdük, yetiştik. Var olduk öyle, gidiyoruz böyle…Her tarafta binalar çıkıyor. Biz de burada güneşin ortasında kavrulup duracağız. uzun yıllar esnaflık yaptım, 40 yıl siyasetin içinde bulundum. Ambarlı Mahallesi'nde 20 yıl muhtarlık, 5 yıl belediye meclis üyeliği, Tansu Çiller döneminde DYP'de yönetim kurulu üyeliği yaptım. Ömrümün 4'te 3'ü siyaset ve ticaretin içinde geçti. İnsanların psikolojisini çok iyi anlarım.ö

Rahmi Karaduman, bahçesindeki birbirinden renkli çiçekleri, portakaldan, domatese, salatalığa, portakala, zeytine kadar değişen çok sayıda sebze ve meyvenin yanı sıra kümesindeki tavuk ve horozları da gösterdi. Fideleri kendisinin yetiştirdiğini, bahçe sulamasından hayvanları beslemeye kadar her işi kendisinin yaptığını anlatan Karaduman, çevresindeki yüksek binalara direndiğini kaydederek, "Övünmek gibi olmasın ama beni kandırabileceklerini gözleri kesmiyor. 'Baba malını elden kaçıran, ihanet edenin iki yakası bir araya gelmez, iflah olmaz' diye bir felsefem vardır. Köylülerim hep ucuz hayatı seçti; Evlerini verip, daire alacaklar para ile oynayacaklar falan. Biz paraya hiç aşina olmadık. Allah'a çok şükür az veya çok parayı gördük. Yokluğu da varlığı da gördük" dedi.

Bahçesini görenlerin imrendiğini ancak, çevrede 'Vahşi' kişiler de bulunduğunu ifade eden Rahmi Karaduman, "O vahşilerle yaşamaya mecburuz. Güzellik olsun, güzel korsun diye bahçenin duvarlarına bir bitki ektik. Ama olduğu gibi kırmışlar. 90 güzelin yanında 10 çirkin çıkabiliyorö dile konuştu. Karaduman, bahçesindeki biri 1954 diğeri 1964 yapımı iki evde çimento yerine kireç ve taş kullanıldığını, bugüne kadar meydana gelen depremlerden hiç etkilenmediklerini ifade ederken. "Bunlar Çin Seddi gibi ayakta" diye ekledi.

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı Haber
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı Haber
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı Haber
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor Haber
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Haber
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir Haber
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Adnan Oktar'ın yasaklanan kitabı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kitaplığına da girmiş
Adnan Oktar'ın yasaklanan kitabı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kitaplığına da girmiş
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Başakşehir-Galatasaray maçında sahaya dışarıdan yanıcı madde atıldı
Başakşehir-Galatasaray maçında sahaya dışarıdan yanıcı madde atıldı
Başakşehir - Galatasaray maçında Mario Lemina sakatlandı
Başakşehir - Galatasaray maçında Mario Lemina sakatlandı
Son Dakika: Muğla Valisi Orhan Tavlı'dan deprem sonrası ilk açıklama: Can kaybı ya da hasar bilgisi yok
Son Dakika: Muğla Valisi Orhan Tavlı'dan deprem sonrası ilk açıklama: Can kaybı ya da hasar bilgisi yok
Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor
Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e şans göndermesi: Köprüden düşse, Beylerbeyi'ne çıkar ve 2 de lüfer kapar
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e şans göndermesi: Köprüden düşse, Beylerbeyi'ne çıkar ve 2 de lüfer kapar
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı
Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı
Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, Çince şarkı söyledi
Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, Çince şarkı söyledi
Altının gram fiyatı 390 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 390 liradan işlem görüyor
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Aytaç Kara'dan transfer açıklaması: Teklif almadım
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Aytaç Kara'dan transfer açıklaması: Teklif almadım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Safiye Soyman Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Okan Buruk Yılmaz Vural Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Muğla Deprem Başakşehir
Şu an buradasınız: AVCILAR'IN RAHMİ DEDESİ; KISITLAMALAR BAHANESİ OLDU, GÜNLERİNİ HOBİ BAHÇESİNDE GEÇİRDİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 13:36:48. #1.15#
title