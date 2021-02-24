Avcılar Haramidere'de yanarak kayan araç korku saçtı
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Avcılar Haramidere'de yanarak kayan araç korku saçtı

24.02.2021 15:05 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:16
Avcılar Haramidere'de yanarak kayan araç korku saçtı

AVCILAR'da trafikte yanarak yolda kayan araç korku saçtı.

AVCILAR'da trafikte yanarak yolda kayan araç korku saçtı. Aracın kaydığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Avcılar Haramidere'de sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçta dumanlar çıkmaya başladı. Aracın sürücüsü aracı yolun sağına çekti. Alevler tüm aracı sararken araç bir anda kaymaya başladı. Alev topuna dönen ve yolda ilerleyen aracı gören sürücüler korku dolu anlar yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Alev topu şeklinde kayan aracı bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 


Avcılar Haramidere'de yanarak kayan araç korku saçtı
Avcılar Haramidere'de yanarak kayan araç korku saçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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