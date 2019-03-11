Avcılar Hak Ettiği Belediyeciliğe Kavuşacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Çok az bir oyla seçimi kaybetmiştik. Ama Allah'ın izniyle bu seçimi İbrahim Ulusoy kazanacaktır. Avcılar'ı hak ettiği belediyeciliğe kavuşturacaktır." dedi.

Kaya, partisinin Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy'un proje tanıtım toplantısındaki konuşmasında Avcılar'ın artık hizmet belediyeciliğine kavuşması gerektiğini söyledi.

Avcılar'ın değişim için çok beklediğini dile getiren Kaya, "Geçen seçimlerde Avcılar sonuca çok yaklaşmıştı. Kıymetli il başkanımız o zaman burada belediye başkan adayıydı. Çok az bir oyla seçimi kaybetmiştik. Ama Allah'ın izniyle bu seçimi İbrahim Ulusoy kazanacaktır. Avcılar'ı hak ettiği belediyeciliğe kavuşturacaktır." diye konuştu.

Kaya, Avcılar halkına güvendiklerine dikkati çekerek, Ulusoy'un hastane başhekimliği görevinde önemli çalışmalara imza attığını kaydetti.

AK Parti'nin 17 yıldır ülkenin tamamına eşit ve adil bir şekilde hizmet ulaştırdığını anlatan Kaya, AK Parti öncesi Türkiye'nin ekonomik durumunundan bahsetti.

Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sultangazi'deki konuşmasına değinerek, şunları söyledi:

"Kalkmış diyor ki 'Sizin paranızı size hizmet için kullanacağız.' Biz iktidarı bunlardan, bu zihniyetten devraldık. Nereden nereye getirdik Türkiye'yi. IMF kapılarında borç bekleyen, avuç açmış bir Türkiye vardı. Bütün borçları ödediğimiz gibi, hayal gibi görünen çok büyük hizmetler yaptık. Biz 'İstanbul Havalimanını, Yavuz Sultan Selim Köprüsünü, Avrasya Tünelini yapacağız' dediğimizde karşımızda durdular. Ağacı bahane ettiler ama asıl istemedikleri bu büyük projelerdi. Arkalarında kimler vardı? Bütün canlı yayınları yapanlar Alman, İngiliz ve Amerikan kanallarıydı. Ama bunlarla birlikte karşımızda duran ana muhalefet partisi vardı. Bütün bu projeleri yapacağımız zaman karşımızda 'İstemeyiz' diyen bir anlayış vardı. Onlara rağmen kararlı bir şekilde hizmetleri ülkemize kazandırdık. İstanbul Havalimanı İstanbul'u Avrupa'nın en önemli ulaşım ağlarından biri haline getiriyor."

Türkiye'nin son 6 yılda çok zor dönemlerden geçtiğini dile getiren Kaya, Gezi Parkı odaklı olaylar, 17/15 Aralık süreci ve 15 Temmuz darbe girişiminin bu süreçte yaşandığını anımsattı.

Kaya, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın arasında yer aldığını aktararak, "Birileri tankların arasından kaçıp Bakırköy Belediyesinde kahvesini içmeye gitti. O tanklar ana muhalefet genel başkanına neden yol açtı? Bunun yanıtı hala bilmiyoruz. Gitti, darbenin seyrini kahvesini yudumlayarak evinden seyretti." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın İstanbul'daki konuşmasına dikkati çeken Kaya, HDP'nin CHP'yi ve beraberindekileri desteklediğini söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ise Ulusoy'un seçimlerden zaferle çıkarak Avcılar'ın belediye başkanı olacağına inandığını dile getirdi.

Avcılar'ın hak ettiği yere geleceğini anlatan Kılıç, sözlerini "Bugün itibarıyla inşasına başlayacağımız Avcılar... Ben o zaman bakandım değerli il başkanımız o zaman Avcılar belediye başkan adayımızdı. Güzel çalışmalar yaptık. Ama inşallah inanıyorum ki arazide yaptığımız çalışma şunu gösteriyor Avcılar AK Parti belediyeciliğine hakikaten susamış. Çünkü kime sorarsanız sorun, ortak bir fikir var. Avcılar'da bugün belediyecilik diye bir şey yok. Avcılar bugün konumu itibarıyla yatırımı hak eden bir ilçemiz." diye tamamladı.

Kaynak: AA