Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde bağlantı noktalarından kopan iskelenin rüzgarda beşik gibi...
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Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde bağlantı noktalarından kopan iskelenin rüzgarda beşik gibi...

Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde bağlantı noktalarından kopan iskelenin rüzgarda beşik gibi sallanması nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

30.12.2019 19:19 | Son Güncelleme: 30.12.2019 19:24
Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde bağlantı noktalarından kopan iskelenin rüzgarda beşik gibi...

Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde bağlantı noktalarından kopan iskelenin rüzgarda beşik gibi sallanması nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iskeleye müdahale ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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