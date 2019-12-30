Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde bağlantı noktalarından kopan iskelenin rüzgarda beşik gibi...
Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde bağlantı noktalarından kopan iskelenin rüzgarda beşik gibi sallanması nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.
30.12.2019 19:19 | Son Güncelleme: 30.12.2019 19:24
Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde bağlantı noktalarından kopan iskelenin rüzgarda beşik gibi sallanması nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iskeleye müdahale ediyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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