Avcılar Firuzköy Bulvarı'nda iki katlı iş yerinin çatısına yangın - Haberler
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Avcılar Firuzköy Bulvarı'nda iki katlı iş yerinin çatısına yangın

AA / Halit Gümüş - Haberler | Güncel

Avcılar'da bir iş yerinin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da bir iş yerinin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Firuzköy Bulvarı'ndaki iki katlı bir iş yerinin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumanın oluştuğu yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Avcılar Firuzköy Bulvarı'nda iki katlı iş yerinin çatısına yangın

Avcılar Firuzköy Bulvarı'nda iki katlı iş yerinin çatısına yangın

Avcılar Firuzköy Bulvarı'nda iki katlı iş yerinin çatısına yangın

Avcılar Firuzköy Bulvarı'nda iki katlı iş yerinin çatısına yangın
AA / Halit Gümüş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Avcılar Firuzköy Bulvarı'nda iki katlı iş yerinin çatısına yangın - Haberler
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