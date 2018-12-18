Avcılar Denetleniyor

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi av koruma kontrol faaliyetlerince 84 avcı denetlendi.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesince Kocayazı, Karadere, ve Sislioba devlet avlaklarında yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında 84 kişi kontrol edildi. Kontroller neticesinde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanılmazken, Av Koruma ekipleri, "Kurallara riayet eden avcı dostlarımızın haklarını korumak için kontrollerimiz devam edecektir" dedi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA