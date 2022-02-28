Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Gençlik Merkezleri Münazara Yarışması'nın finali gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Genç Dostu Belediye" ödüllü Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK ile gençlerin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor.

Öğrencilerin kendilerine güven ve sorumluluk duygularının artmasına, savunma, fikir üretme, çözüm bulma yeteneklerinin ve tezler, anti tezler üretme becerilerinin gelişmesine destek vermek amacıyla düzenlenen Münazara Yarışması'nın finali yapıldı.

Final, Genç KAYMEK TOKİ Tesisi'nde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın'ın katılımıyla gerçekleşti.

Ayaydın, donanımlı, nitelikli ve başarılı gençler yetişmesi için faaliyet ve hizmetlerinin devam ettiğini belirtti.

Yarışmada birinci olan gruba, akıllı saat, ikinci olan gruba kitap seti hediye edildi.

Kayseri'de yasa dışı avcılık denetimi yapıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü ekipleri hafta sonunda çeşitli noktalarda yasa dışı avcılık denetimleri yaptı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimler esnasında avcıların yasal çerçeveler içerisinde avlanıp avlanmadıkları ve kaçak gümeler kontrol edildi.

Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca 6 Mart'ta ülke genelinde av sezonu kapanacak.

Kayseri SMMMO Başkanı Yedikaya'nın Muhasebe Haftası mesajı

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yedikaya, Muhasebe Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yedikaya mesajında, mesleklerinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisi ile iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla 1-7 Mart'ın Muhasebe Haftası olarak kutlandığını belirtti.

Meslektaşlarının yaptığı görevlerin kamu maliyesine ve ülke ekonomisinin gelişimine önemli katkı ve enformasyon sunduğunu anlatan Yedikaya, "Kaliteli hizmet sunarak, işletmelerimizin gelişimine katkı vererek, güvenilir işletme danışmanlığı vizyonumuzla ülkemize ve işletmelerimize hizmet vermekteyiz. Meslektaşlarımızın Muhasebe Haftası'nı kutluyor, dünyamız, ülkemiz meslektaşlarımız için sağlıklı, huzurlu günler diliyorum." ifadelerini kullandı.