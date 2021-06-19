Avcılar'de E-5 üst geçide bağlı kablolar halk otobüsünün üzerine düştü
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Avcılar'de E-5 üst geçide bağlı kablolar halk otobüsünün üzerine düştü

Avcılar'de E-5 üst geçide bağlı kablolar halk otobüsünün üzerine düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar E-5 karayolu Cihangir mevkiinde bulunan bir üst geçittin altına bağlı kablolar, kamyonun çarpması sonucu yerinden çıktı.

Avcılar E-5 karayolu Cihangir mevkiinde bulunan bir üst geçittin altına bağlı kablolar, kamyonun çarpması sonucu yerinden çıktı. Sarkan kablolar bir halk otobüsünün üzerine düştü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Cihangir Mahallesi mevkisinde bulunan yaya üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir kamyonun çarpması sonucu altgeçide bağlı elektrik ve bağlantı kablolarını koruyan muhafaza demiri zarar gördü. Kablolar o sırada alt geçitte yolcu indiren halk otobüsünün üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, vatandaşlar ilk etapta kendi imkanları ile kabloları kaldırmaya çalıştı. Yaşanan olaydan hemen sonra ise olay yerine gelen ekipler düşen kabloları kaldırma çalışmalarına başladı. Olay sonrası bölgede oluşan yoğun trafik drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Avcılar'de E-5 üst geçide bağlı kablolar halk otobüsünün üzerine düştü
Avcılar'de E-5 üst geçide bağlı kablolar halk otobüsünün üzerine düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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