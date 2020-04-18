AVCILAR'DAN ULUDAĞ GÖRÜNTÜLENDİ Koronavirüs salgını sonrası İstanbul'da hava kirliliği azalınca ortaya çıkan manzaralar şaşırttı.

Koronavirüs salgını sonrası İstanbul'da hava kirliliği azalınca ortaya çıkan manzaralar şaşırttı. Avcılar'dan kilometrelerce uzaklıktaki Uludağ bile görülebildi

Tüm dünyayı saran koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle İstanbul'un da içinde yer aldığı 30 büyük il ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulandı. Trafik yoğunluğunun en az seviyeye inmesi ve fabrika üretimlerinin düşmesi nedeniyle hava kirliliği de azaldı. Görüş mesafesinin açılmasıyla, insanlar İstanbul'un çeşitli noktalarından Uludağ manzarası izledi. Avcılar'dan da kilometrelerce uzaklıkta bulunan Bursa'daki Uludağ karlı zirvesiyle görüldü.

Kaynak: DHA