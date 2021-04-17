AVCILAR'DAKİ YOLDA YÜRÜYEN KADINA KAPKAÇ ŞOKU
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AVCILAR'DAKİ YOLDA YÜRÜYEN KADINA KAPKAÇ ŞOKU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avcılar'da çeşitli tarihlerde yolda yürüyen kadınların yanına yaklaşarak cep telefonlarını kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli yakalandı.

Avcılar'da çeşitli tarihlerde yolda yürüyen kadınların yanına yaklaşarak cep telefonlarını kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli yakalandı. Kapkaç anları kameralara yansıdı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri 13 Nisan akşamı Yeşilkent Mahallesi Ahmet Arif Caddesi üzerinde park halinde olan bir TIR içerisinden cep telefonu çalınması ve aynı gün saat 20.50 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Balık Yolu Caddesi üzerinde yürüyen bir kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalınması üzerine çalışma başlattı. Şüpheli şüpheli güvenlik kameraları ile tespit edildi. Şüphelinin 18 yaşından küçük E.D. olduğu belirlendi. Şüpheli, yakalanarak gözaltına altına alınırken yapılan üst aramasında 0,40 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelinin yolda yürüyen kadının telefonun kapkaç yaptığı anlar kameralara yansıdı.

AVCILAR'DAKİ YOLDA YÜRÜYEN KADINA KAPKAÇ ŞOKU
AVCILAR'DAKİ YOLDA YÜRÜYEN KADINA KAPKAÇ ŞOKU
AVCILAR'DAKİ YOLDA YÜRÜYEN KADINA KAPKAÇ ŞOKU
AVCILAR'DAKİ YOLDA YÜRÜYEN KADINA KAPKAÇ ŞOKU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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