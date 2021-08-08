Avcılar'daki yangının ardından sokak yaya trafiğine açıldı

Avcılar'da 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından sokak yaya trafiğine açıldı.

Avcılar'da 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından sokak yaya trafiğine açıldı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Avcılar Mahir Sokak'taki depo ve üst katında ayakkabı mağazası bulunan 3 katlı binanın giriş katında meydana gelen yangının ardından olay yeri inceleme ekipleri, sabah saatlerinde çalışma yaptı.

Ardından belediye ekipleri olay yerindeki molozları kaldırarak, sokakta temizlik yaptı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla sokak yaya trafiğine açıldı.

Bu arada bariyerlerle çevrilen binanın yakınındaki iki binanın da belediye ekiplerince tedbir amaçlı tahliye edilerek mühürlendiği görüldü.

-Olay

Dün akşam saatlerinde Avcılar Mahir Sokak'taki depo ve üst katında ayakkabı mağazası bulunan 3 katlı binanın giriş katında meydana gelen yangında 2 kişi yaralanmıştı. Yangının doğal gazdan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız