Avcılar'daki uyuşturucu operasyonu kamerada AVCILAR'da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 kilo 230 gram eroin ele geçirildi.

AVCILAR'da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 kilo 230 gram eroin ele geçirildi. Polis tarafından yakalanan iki şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbet bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Avcılar'da bir eve operasyon düzenlendi. 27 Ağustos 2020 günü yapılan operasyonda, M.K. ve R.K. adlı şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

25 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİEvde yapılan aramalarda 25 kilo 230 gram eroin, bir hassas terazi, bin 840 TL, 2 bin 100 dolar ve 16 bin 740 euro, 344,45 gram ziynet eşyası, 3 adet tam altın, bir çeyrek altın ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli R.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA