AVCILAR'DAKİ SOKAKTA 23 NİSAN COŞKUSU
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AVCILAR'DAKİ SOKAKTA 23 NİSAN COŞKUSU

AVCILAR'DAKİ SOKAKTA 23 NİSAN COŞKUSU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM'nin 101'inci yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs önlemleri nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Avcılar'daki bir sokakta renkli kutlandı.

TBMM'nin 101'inci yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs önlemleri nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Avcılar'daki bir sokakta renkli kutlandı. Evlerini bayrak ve Mustafa Kemal Atatürk posterleri ve balonlarla donatan sokak sakinleri, akşam olunca bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu, meşaleler yaktı.

Ambarlı Mahallesi Beşevler Sokağı sakinleri, geçen yıl olduğu gibi koronavirüs tehdidi nedeniyle kutlamalar yapılamayacağını göz önüne alarak bugün sokaklarında etkinlik düzenledi. Gündüz yapılan kısa kutlamada çocuklar okullarında öğrendikleri şiirleri okudu.

Mahalle sakinleri saat 21.00'de çocukları ile birlikte evlerinin balkonları ve kapılarının önünde bayram coşkusunu yaşamak için sözleşti. Kutlamalar kapsamında binalara büyük Türk Bayrağı ve Atatürk portreleri asıldı. Amatör tiyatro oyuncusu Mustafa Kılıç, evinin balkonunda kurduğu ses sistemi ile DJ'lik yaptı. Hoparlörden yükselen şarkılarla coşku giderek artarken, bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.

Bir ara müziğe kendilerini kaptıranlar göbek atarken, meşaleler peş peşe yakıldı. Sosyal mesafe kurallarına uymaya çalışan sokak sakinlerinin 15 dakika kadar süren coşkusunun son dakikalarında Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nden bir devriye ekibi geldi. Bir süre kutlamayı izleyen ekip otomobilindeki polis megafonla 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nı kurlarken, "Lütfen sosyal mesafe kurallarına uyalım" uyarısında bulundu.

AVCILAR'DAKİ SOKAKTA 23 NİSAN COŞKUSU
AVCILAR'DAKİ SOKAKTA 23 NİSAN COŞKUSU
AVCILAR'DAKİ SOKAKTA 23 NİSAN COŞKUSU
AVCILAR'DAKİ SOKAKTA 23 NİSAN COŞKUSU
AVCILAR'DAKİ SOKAKTA 23 NİSAN COŞKUSU
AVCILAR'DAKİ SOKAKTA 23 NİSAN COŞKUSU
AVCILAR'DAKİ SOKAKTA 23 NİSAN COŞKUSU
AVCILAR'DAKİ SOKAKTA 23 NİSAN COŞKUSU
AVCILAR'DAKİ SOKAKTA 23 NİSAN COŞKUSU
AVCILAR'DAKİ SOKAKTA 23 NİSAN COŞKUSU
AVCILAR'DAKİ SOKAKTA 23 NİSAN COŞKUSU
AVCILAR'DAKİ SOKAKTA 23 NİSAN COŞKUSU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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