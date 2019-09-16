16.09.2019 12:47

Avcılar'daki silahlı kavgaya 5 gözaltı

İSTANBUL - Avcılar'da dün sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 5 kişi gözaltına alırken, 1 kişinin de aranmasının devam ettiği öğrenildi.

Avcılar'da dün arsa anlaşmazlığı yüzünden mahkemelik olan iki grup arasında tartışma çıkmıştı. Kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda çevrede bulunan bir kadının da aralarında bulunduğu 7 kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada Y.D, K.D. N.K, H.Ş. M.E.K isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olayda kullanılan 2 adet tabanca, 2 adet şarjör,9 adet fişek 20 adet kovan ve bir adet demir parçası ele geçirirken emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Öte yandan olaya ilişkin T.D. isimli şüphelinin ise ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA