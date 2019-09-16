Avcılar'daki silahlı kavganın detayları ortaya çıktı

16.09.2019 16:57

Avcılar'da, iki grup arasında yaşanan silahlı, palalı kavgada yaralanan kişi sayısının 7 olduğu öğrenildi. Yakın akraba oldukları öğrenilen iki grubun, olayın gerçekleştiği yerde bir duvar örme çalışması nedeniyle karşı karşıya geldiği ve çatıştığı ortaya çıktı.Yeşilkent Mahallesi, Amasyalılar Caddesi'nde dün öğle saatlerinde iki grubun cadde ortasında silahlı, palalı kavgasıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Olayda kavgaya karışanlardan 6 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı, o sırada caddede bulunan bir kadının da kurşun isabet etmesi sonucu yaralandığı, olayda toplam yaralı sayısının 7 olduğu öğrenildi. İki grubun birbirleriyle akraba oldukları öğrenilirken, aralarındaki anlaşmazlığın yargıya da intikal eden bir mülk paylaşımı anlaşmazlığı olduğu da belirlendi. Bu konudaki dava sürerken iddialara göre, olayın yaşandığı yerde apartmanı bulunan kişiler ile aynı zamanda akrabaları olan diğer gruptan kişiler arasında duvar örme tartışması başladı. Duvarın örülmesi ile yollarının kapanacağını düşünen apartman sahipleri ile duvarı ören karşı taraf arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.Çıkan kavgada silahlar konuşurken, yaralıların silah ve pala ile vurulma anları ise bir görgü tanığının cep telefonu kamerasına yansıdı.

CADDEDE HAYAT NORMAL SEYRİNE DÖNDÜ

Öte yandan, görüntülerde olay yerindeki dehşet anları çevredekilerin konuşmalarına ve çığlıklarına da yansırken, caddede bugün hayatın normale döndüğü görüldü. Olaydan bağımsız, caddede bulunan bir kadının da kurşunların hedefi olarak yaralandığı noktada bugün çok sayıda öğrencinin okula gitmek için otobüs beklediği görüldü. Olayın Pazar günü yaşanması ve olay yerinde iş günlerine göre daha az kişinin bulunması olası bir faciayı önlemiş oldu. Çevredeki apartmanların birinin giriş kapısındaki kurşun deliği de dikkat çekti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olay yerinden görüntüler

Genel ve detaylar

Kaynak: DHA

- İstanbul