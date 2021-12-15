Avcılar'daki sahte içkiden ölüm soruşturmasında bir şüpheli tutuklandı

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da bir kişinin sahte içkiden hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan tekel bayisi sahibi tutuklandı.

Yeşilkent Mahallesi'nde yaşayan İ.K'nin (52), sahte içki nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen G.K'nın (21) savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.K'nin önceki gün alkol zehirlenmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlatmış ve içkiyi satın aldığı tekel bayisinin sahibi G.K. gözaltına alınmıştı.

Tekel bayisinde yapılan aramalarda, 24 adet 500 mililitre pet şişe içerisinde sahte içki olduğu değerlendirilen sıvı madde, 73 şişe sahte votka, 43 şişe sahte rakı, 28 şişe sahte viski ile 1 şişe sahte tekila ele geçirilmişti.

AA / Semra Orkan - Son Dakika Haberleri

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