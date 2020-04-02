AVCILAR'DAKİ PTT ÖNÜNE BARİYERLİ ÖNLEM ALINDI, SOSYAL MESAFEYE UYULDU AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahiplerine yapılacak nakdi destek ödemesi nedeniyle Avcılar'da alınan önlem sayesinde PTT şubesi önünde uzun kuyruklar oluşmadı, büük çoğunlukla sosyal mesafe kuralına uyuldu.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahiplerine yapılacak nakdi destek ödemesi nedeniyle Avcılar'da alınan önlem sayesinde PTT şubesi önünde uzun kuyruklar oluşmadı, büük çoğunlukla sosyal mesafe kuralına uyuldu.

İstanbul'daki birçok PTT şubesi önünde yoğunluk meydana gelirken, Avcılar'da Emniyet Müdürlüğü takviye polis getirterek PTT şubesi çevresinde görevlendirirken yere de sosyal mesafeyi belirten yazılar yapıştırarak bunlara uyulması istendi. Sıranın bozulmaması için de Avcılar Belediyesi'nden demir bariyerler getirilerek yerleştirildi. Sıradakiler sorunsuz ilerlerken çocuk giyim ürünlerinin satıldığı işyeri çalışanlarından biri, müşterilerinin demir bariyer nedeniyle mağazaya giremediğini belirterek tepki gösterdi. Sıradakiler, mağaza çalışanı ile tartıştı. Polis, zor günlerden geçildiğini herkesin birbirine yardımcı olması gerektiğini vurguladı. Zabıta memurlarının bir bariyeri kaldırılması üzerine mağazanın önü açıldı.

ESENYURT'TAN KAÇTIM

Esenyurt'ta oturan ve bir tekstil firmasında çalışan Arzu Yucak, 2 aydan bu yana aylığını alamadığını, kendisine verilecek 1000 TL iAle kirayı ve iki faturayı ödeyeceğini belirtirken, 'Ben Esenyurt'tan kaçıp buraya geldim. Orada çok büyük kalabalık, kavga ve küfürleşme var. Burada sıra ve düzen çok iyiö dedi.

Kaynak: DHA