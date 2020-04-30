Avcılar'daki pazarda yoğunluk
30.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:25
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle evden çıkılmaması yönünde çağrılar yapılırken, Avcılar'da kurulan semt pazarındaki kalabalık dikkat çekti.
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle evden çıkılmaması yönünde çağrılar yapılırken, Avcılar'da kurulan semt pazarındaki kalabalık dikkat çekti. Sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapan vatandaşlar pazarda kalabalık oluşturdu.
Pazarcılar yoğunluk nedenin havaların ısınması ve yarın başlayacak sokağa çıkma yasağı olduğunu söyledi.
Kaynak: DHA