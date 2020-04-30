AVCILAR'DAKİ PAZARDA YOĞUNLUK
30.04.2020 15:21 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:21
Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkılmaması yönünde çağrılar yapılırken, Avcılar'da kurulan semt pazarındaki kalabalık dikkat çekti.
Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkılmaması yönünde çağrılar yapılırken, Avcılar'da kurulan semt pazarındaki kalabalık dikkat çekti. Sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapan vatandaşlar pazarda kalabalık oluşturdu.Pazarcılar yoğunluk nedenin havaların ısınması ve yarın başlayacak sokağa çıkma yasağı olduğunu söyledi.
Görüntü dökümü: --------------------Kalabalık-Pazardan detaylar
-Genel ve detaylar
- İstanbul
Kaynak: DHA