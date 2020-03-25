AVCILAR'DAKİ PAZARDA YAŞLILARA 'EVE GİDİN', PAZARCIYA 'ELDİVEN TAKIN' UYARISI AVCILAR'da koronavirüs'e karşı alınan önlemler kapsamında, 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma yasağına uyulması ve pazarcıların da semt pazarlarında eldiven kullanması için uyarılar yapıldı.

AVCILAR'da koronavirüs'e karşı alınan önlemler kapsamında, 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma yasağına uyulması ve pazarcıların da semt pazarlarında eldiven kullanması için uyarılar yapıldı.

Avcılar Belediyesi zabıta görevlileri, bugün Merkez Mahallesi'ndeki Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde kurulan, sadece gıda ürünlerinin satıldığı pazara gelenlere, araç megafonlarından "65 yaş üstündeki vatandaşlarımız lütfen evlerinize gidinö uyarısı yaptı. Görevliler pazarda yaya olarak yaptıkları denetimlerde de 65 ve üstü yaştaki kişilerle konuşarak, onları evlerine gitmeleri konusunda uyarmaya çalıştı.

Pazarda tek başına maskesiz ve eldivensiz yürüyen, 80 yaşında olduğunu belirten Ziya Odabaş, evde eşi ile birlikte yaşadıklarını, çocuklarının uzakta olduklarını, ekmek almaya gittiğini söyledi. Evinin pazar içerisinde olduğunu belirten Odabaş, zabıta memurlarının ihtiyaçlarını alacağını söylenmesi üzerine eve dönmeye ikna oldu. 2 ekmek, 1 kilo patlıcan ve 2 kilo domatese ihtiyacı olduğunu belirten Ziya Odabaş'ın siparişi kısa sürede alınarak evine teslim edilirken, ihtiyaç duyduğu zaman ilgili kurumları arayarak bunların alınmasını isteyebileceği hatırlatıldı.

Pazarın yanında yürüyen yaşlı bir kadın zabıta görevlilerine solunum rahatsızlığı çektiğini belirtirken, doktorun önerisi üzerine yürüyüşe çıktığını söyledi. Zabıta görevlilerin "65 yaş üzerindesiniz, üstelik solunum sıkıntısı çekiyorsunuz. Kalabalık yerlerden mutlaka uzak durmanız, evinize gitmeniz gerek" uyarısı üzerine yaşlı kadın hızla uzaklaştı.Semt pazarının girişine dezenfektan konulurken, eldiven kullanmayan pazarcı esnafına da sık sık, eldiven kullanma uyarıları yapıldı. Bazı pazarcılar maske ve eldiven bulmakta sıkıntı çektiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü: -------------------Pazardan genel görüntüler-Megafonla yapılan uyarılar-Ziya Odabaş adlı yaşlı ile zabıta görevlileri konuşurken-Yaşlı adamın istedikleri evine teslim edilirken-Pazarcılara yapılan eldiven uyarıları-Yaşlı kadın dışarıda doktor önerisi üzerine yürüdüğünü anlatırken-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA