AVCILAR'DAKİ PATLAMADA EV BU HALE GELDİ - Haberler
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AVCILAR'DAKİ PATLAMADA EV BU HALE GELDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da açık bırakılan ocaktan sızan gaz nedeniyle patlamanın meydana geldiği belirtilen evin içi savaş alanına döndü.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da açık bırakılan ocaktan sızan gaz nedeniyle patlamanın meydana geldiği belirtilen evin içi savaş alanına döndü. Patlamanın olduğu binada oturan Ramazan Şahbaz, İşe gitmek üzere arabama bindiğim sırada patlama oldu. Dönüp baktığımda evin duvarları çökmüştü dedi.

Patlama sabah saat 08.20 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Akasya Sokak'taki aynı aile fertlerinin oturduğu 2 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. İddialara göre açık bırakılan ocaktan sızarak mutfağa dolan gaz patladı. Patlamanın şiddeti ile evdeki eşyaların bir kısmı ve binanın ön cephesi tamamen sökülerek sokağa saçıldı. Bitişikte bulunan evin de penceresi hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. Patlama sırasında evde bulunan ve yaralanan Sema Şahbaz hastaneye götürüldü. Savaş alanına dönen evde polisin yaptığı inceleme de tamamlandı. PATLAMANIN OLDUĞU EVİN İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ DHA muhabiri patlama olan evin içini görüntüledi. Evin her tarafında patlamanın izleri açıkça görülürken özellikle mutfaktaki iki cephenin tüm duvarlarının yıkıldığı, dolapların askıda kaldığı görüldü. Bunun yanı sıra yatak ve oturma odalarında da büyük tahribat olduğu belirlendi. ARABAMA BİNDİĞİM SIRADA PATLAMA OLDU, DÖNÜP BAKTIĞIMDA EVİN DUVARLARI ÇÖKMÜŞTÜ

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan'ın talimatı ile emekli ailenin oturduğu evin tamiratının kaymakamlık tarafından karşılanacağı açıklandı. Üst katta oturan Ramazan Şahbaz, ablasının yaralandığı olayda iki çocuğunun da şoke olmuş biçimde uyandığını, onları dışarı çıkardıklarını anlattı. Şahbaz, İşe gitmek üzere arabama bindiğim sırada patlama oldu. Dönüp baktığımda evin duvarları çökmüştü dedi.

AVCILAR'DAKİ PATLAMADA EV BU HALE GELDİ

AVCILAR'DAKİ PATLAMADA EV BU HALE GELDİ

AVCILAR'DAKİ PATLAMADA EV BU HALE GELDİ

AVCILAR'DAKİ PATLAMADA EV BU HALE GELDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika: Avcılar'daki patlamada ev bu hale geldi

Son dakika: Avcılar'daki patlamada ev bu hale geldi
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Haber: AVCILAR'DAKİ PATLAMADA EV BU HALE GELDİ - Haberler
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